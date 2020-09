Stiri pe aceeasi tema

- Atribuțiile lui Sebastian Fartat au fost preluate (in perioada in care prefectul se va afla in concediu medical), prin ordin de ministru, de șeful Serviciului Financiar, Eugenia Stinga. Starea de sanatate a prefectului este buna și nu prezinta simptome specifice bolii. Potrivit datelor…

- Prefectul județului Buzau, Leonard Dimian, a fost confirmat cu SARS-CoV-2. Anunțul a fost facut, duminica dupa-amiaza, chiar de catre reprezentantul Guvernului, pe pagina sa de Facebook. „In urma cu cateva ore, am fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2. In cursul zilei de ieri, am prezentat simptome ușoare…

- Prefectul judetului Olt, Florin Constantin Homorean, a anuntat, sambata, ca s-a vindecat de COVID-19, "dupa multe zile" de internare in Spitalul Judetean de Urgenta Slatina si Spitalul Clinic Colentina din Bucuresti, precum si izolare la domiciliu."Dupa multe zile de spitalizare in Spitalul…

- Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, confirmat cu infecție cu Covid-19 in urma cu aproximativ 10 zile, a fost externat din spital, la cerere. Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, a solicitat externarea din spital. Mircea Abrudean este pacient asimptomatic și va ramane in izolare la domiciliu,…

- Prefectul judetului Giurgiu, Aneta Matei, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca nicio persoana nu se mai afla in carantina institutionalizata sau in autoizolare pe raza judetului Giurgiu ca urmare a aplicarii deciziei CCR. „In carantina institutionalizata mai aveam pe raza judetului opt persoane care…

- Prefectul judetului Cluj, Mircea Abrudean, si familia acestuia, inclusiv un baiețel in varsta de doar 9 luni, sunt infectați cu coronavirus, informeaza Agerpres."In cursul serii de 3 iulie, am fost cu baietelul nostru de 9 luni la UPU Pediatrie, pentru ca avea febra, care am crezut initial ca are legatura…

