Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul de Timiș Mihai Ritivoiu se dezice de scandalul și derapajele verbale dintre cei doi viceprimari ai Timișoarei, useristul Ruben Lațcau și liberalul Cosmin Tabara. Intr-o postare pe pagina sa oficiala de Facebook, Ritivoiu dezavueaza atitudinea celor doi politicieni și nivelul la care a coborat…

- Peste o suta de tineri studenți, membri ai Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești – ANOSR, au marșaluit vineri pe strazile din zona centrala a Timișoarei, dar și in Piața Victoriei. Ei protesteaza impotriva noii Legi a Educației, care se afla in acest moment in dezbatere. Tinerii au demonstrat…

- Lupta la varful primariei timișorene pare sa se adanceasca, acum viceprimarii orașului au ajuns sa se certe pe tema cimitirelor. Dupa o ploaie de acuzații de incompetența lansate de Ruben Lațcau (USR), Cosmin Tabara (PNL) ii raspunde și il acuza pe colegul sau ca se distra in concediu cand el lucra.…

- Tragedie in aceasta seara, in apropierea Aerodromului Cioca, la marginea Timișoarei. Echipajele de urgența au fost solicitate, in jurul orei 19:00, dupa ce o persoana s-a electrocutat. „La fața locului s-au deplasat trei pompieri cu o autospeciala de prima intervenție și comanda din cadrul Detașamentului…

- Amenda pentru mizeria din parcurile Timișoarei. Apar primele masuri in problema mizeriei din parcurile timișorene. Prefectul Mihai Ritivoiu a anunțat ca s-a finalizat controlul dispus și ca s-a acordat o amenda de 10.000 de lei.

- PNL Timis a reactionat, marti, dupa ce primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a amenintat ca ii va retrage atributiile viceprimarului liberal Cosmin Tabara, daca acesta nu voteaza proiectele administratiei USR, in Consiliul Local. PNL Timis transmite ca il sustine in continuare pe…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a spus, marti, ca nu este multumit de sustinerea proiectelor administratiei la vot in Consiliul Local de catre viceprimarul liberal Cosmin Tabara si ca isi rezerva dreptul de a delega atributiile acest

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a declarat, marti, ca nu este multumit de sustinerea proiectelor administratiei la vot in Consiliul Local de catre viceprimarul liberal Cosmin Tabara si ca isi rezerva dreptul de a delega atributiile acestuia.