Stiri pe aceeasi tema

- Neculai Constantin Grigoras, consilier in cadrul Consiliului Local al comunei Ciurea, a fost gasit incompatibil de catre Agentia Nationala de Integritate (ANI). Firma sotiei sale a facut afaceri cu institutia publica pe care el o reprezenta in valoare de aproape 290.000 lei. "In perioada exercitarii…

- In toamna anului trecut, Silivașu de Campie ramanea fara primar. Ioan Camarașan a fost gasit incompatibil de ANI. Primarul a explicat ca nu e vinovat și va ataca decizia in instanța. Curtea de Apel Cluj a decis repunerea sa in funcție. In februarie 2018, Ioan Camarașanu a fost gasit incompatibil de…

- Prefectului judetului Tulcea, Alexandru Dan Munteanu a semnat la data de 09.03.2022 ordinul de indeplinire a conditiilor de organizare a referendumului pentru demiterea primarului in functie al comunei I.C. Bratianu.Initiativa referendumului a apartinut unui grup de locuitori cu drept de vot din localitatea…

- In ultima declaratie de avere, depusa pe 15 noiembrie 2021, Anca Diana Canu, a mentionat ca detine impreuna cu familia trei terenuri agricole, o casa de locuit, un apartament si doua autoturisme. Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante…

- Sunt deja mai multe inițiative la Timișoara pentru demiterea primarului Dominic Fritz. Cel puțin doua grupuri politice și unul fara apartenența declarata strang la modul organizat semnaturi pe liste pentru declanșarea unui referendum legal de demitere a primarului in exercițiu. In plus, fostul primar…

- In ultima declaratie de avere, depusa pe 17.05.2021, Ion Livinschi, a mentionat ca detine impreuna cu familia un teren intravilan si un autoturism. Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din judetul Constanta si…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) sustine ca Mihaela Maria Musoru, consilier in cadrul Compartimentului juridic si stare civila al aparatului de specialitate al Primarului comunei Halaucesti, judetul Iasi, s-a aflat in incompatibilitate timp de doi ani. "S-a aflat in stare de incompatibilitate…

- Camelia Drexeler, membru in CA al Spitalului Clinic CF Constanta, detine un autoturism marca Toyota Rav 4. Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din judetul Constanta si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea…