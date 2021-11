Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Buzau, Daniel Ticlea, anunta ca in continuare spitalele din judet sunt supraaglomerate, fara a exista locuri la Terapie Intensiva, in timp ce paturi pentru bolnavii in stare mai buna sunt doar cateva, dar si ca in ultimele zile activitatea Serviciului Judetean de Ambulanta a intrat…

- Reprezentantii Spitalului Judetean Buzau au decis sa puna la dispozitia bolnavilor de COVID-19 si a celor suspectati de infectare cu SARS-CoV-2 care asteapta in curtea unitatii, in masinile personale, tuburi de oxigen, pentru a putea respira. Prefectul Daniel Ticlea afirma ca, practic, Serviciul Judetean…

- Spitalele nu vor mai fi COVID si non-COVID, ci vor avea circuite mixte, a anuntat sambata Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. El a adaugat ca, pentru a se elimina dificultatile de accesare a serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii a lucrat la implementarea si definirea unei strategii,…

- Spitalul Judetean Buzau nu mai dispune de niciun loc liber la Terapie Intensiva pentru bolnavii COVID-19, in stare grava, conducerea unitatii urmand a analiza situatia si a solicita, cel mai probabil, suplimentarea locurilor. Conform raportarilor de vineri ale Prefecturii Buzau privind situatia locurilor…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a precizat ca unitatea sanitara nu mai are locuri la ATI, iar in secția Covid sunt pacienți care ar avea nevoie de un pat la Terapie Intensiva. „Situația este aceeași. In continuare paturile de la Terapie Intensiva sunt pline,…

- Din cauza exploziei numarului de cazuri din ultimele zile, managerii spitalelor spun ca in curand vor ramane fara locuri libere la Terapie Intensiva. Spre exemplu, la Institutul Marius Nasta din Capitala deja nu mai e niciun pat disponibil pentru cei aflați in stare critica, informeaza Realitatea. Sunt…

- In secțiile COVID-19 din spitalele de copii din Capitala, numarul celor internați este deja aproape de capacitatea maxima. La cel mai mare spital de pediatrie din țara, Grigore Alexandrescu, nu mai sunt paturi libere la Terapie Intensiva, dupa ce mulți copii, unii de doar cateva luni, au facut forme…

- Crestere ingrijoratoare a cazurilor noi de COVID-19, inregistrate marti. Au fost 544 de imbolnaviri raportate – un record pentru ultimele aproape 100 de zile, cu cele mai multe cazuri noi in Bucuresti. Continua sa creasca rapid si numarul pacientilor cu coronavirus care au nevoie de spitalizare. In…