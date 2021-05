Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, afirma, luni, ca rata de infectare in Bucuresti scade zilnic cu 0,2 puncte, ceea ce face posibila speranta ca in luna mai sa se ajunga la o rata de infectare de suv 1,5 la mie, moment in care se vor putea lua noi masuri de relaxare. Soica atrage, insa, atentia ca exista…

- Rata de infectare in Bucuresti a scazut la 2,98 cazuri la mia de locuitori, vineri, a declarat pentru Libertatea, Alin Stoica, prefectul Capitalei. Potrivit acestuia, daca incidenta se pastreaza sub 3 la mie si sambata si duminica, o serie de restrictii vor fi ridicate de luni – a doua zi de Paste.…

- A scazut rata de infectare in București. Luni, la ora 10:00, a ajuns la 3,46 la mia de locuitori, potrivit DSP. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a spus ca va convoca Comitetul pentru Situații de Urgența intr-o ședința. Oficialii spun ca restricțiile ar putea fi ridicate restricțiile la finalul saptamanii.…

- Capitala este aproape de relaxare. Incidența infectarilor a scazut la 3,68 de infectari la mia de locuitori, duminica, in București, fiind raportate 335 de noi cazuri de imbolnaviri cu Covid-19. Prefectul Capitalei susține ca probabilitatea ca incidența sa scada sub 3,5 la mie este destul de mare. Alin…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, luni dimineața, ca așteapta raportarea DSP, iar daca rata de incidența a infectarilor din București scade sub 3,5 la mia de locuitori va fi convocata imediat ședința Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența pentru modificarea restricțiilor…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea nr. 19 privind noile masuri in limitarea raspandirii SARS-CoV-2. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a precizat ca nu vor fi modificate regulile stabilite prin hotararea guvernului, ci doar vor fi aduse unele clarificari.…

- Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența a decis ca restricțiile impuse in scenariul roșu sa se prelungeasca doua saptamani, incepand de luni, ora 00.00. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a afirmat ca este “foarte posibil” sa se ia decizia carantinarii Bucurestiului in cazul in care…