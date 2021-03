Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat astazi ca sedinta Comitetului municipal pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) va fi convocata dupa cea a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). Printre propunerile CMSBU, se iau in considerare suplimentarea fluxurilor de vaccinare și calcularea…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, miercuri, ca sedinta Comitetului municipal pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) va fi convocata dupa cea a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). "Noi asteptam in cursul zilei de maine sa se ia decizii la nivel guvernamental, prin hotarare…

- Autoritațile comunica dezastruos pe tema carantinarii Bucureștiului, care a ajuns la o incidenta a cazurilor de COVID-19 de 4,6 cazuri la mia de locuitori. Sambata, premierul Florin Cițu (PNL) și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, au dat asigurari ca Bucureștiul nu…

- Președintele consiliului județean Timiș, Alin Nica, a reacționat la decizia secretarului de stat Raed Arafat de a prelungi carantina la Timișoara, in ciuda deciziei luate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența pe plan local. „Prelungirea carantinei de catre secretarul Raed Arafat este o…

- Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența a decis ca restricțiile impuse in scenariul roșu sa se prelungeasca doua saptamani, incepand de luni, ora 00.00. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a afirmat ca este “foarte posibil” sa se ia decizia carantinarii Bucurestiului in cazul in care…

- Suplimentarea paturilor de pe sectiile de terapie intensiva#Covid Autoritațile dau asigurari ca se fac toate eforturile pentru creșterea capacitații de îngrijire a cazurilor grave de COVID-19, iar în scurt timp se va face o noua actualizare a numarului de locuri la ATI. Si la acest…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența s-ar fi reunit, duminica, sa inchida creșele din Timișoara pe perioada carantinei, dupa ce in ordinul ministrului Educației s-a uitat de invațamantul antepreșcolar. Și primaria „a uitat” sa anunțe decizia luata la nivel local, care a fost pusa mai tarziu pe…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Capitalei, Mariana Stancu-Tipisca, CMBSU ar putea fi convocat sambata, 6 martie. Scopul este acela de a aplica prevederile legale incidente, respectiv Ordinul 3235 al ministrului Educatiei si Ordinul 93 al ministrului Sanatatii din februarie 2021, a precizat…