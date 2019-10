Prefecții din țară, demiși în 48 de ore, susține Rareș Bogdan. Val Vâlcu: O gogoașă Intr-un interviu acordat pentru Romania TV, Rareș Bogdan a susținut ca prefecții din toata țara vor fi demiși in urmatoarele 48 de ore dupa ce Guvernul PNL se va instala. ”Va spun direct, ii schimbam in 48 de ore. Reprezentanții Guvernului in teritoriu trebuie sa fie reprezentanții Guvernului care a fost investit de Parlament. Guvernul care va fi investit de Parlament, luni, este un un Guvern liberal. Unii dintre prefecți s-au transformat in niște bate de baseball, niște scule politice ale baronilor locali sau ale diverșilor potentați din guvernarea PSD și acest lucru, din pacate, i-a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

