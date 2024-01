Stiri pe aceeasi tema

- Ministrului Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat ca, in ciuda agendei extrem de complexe din anul 2024 din punct de vedere politic, combaterea traficului de droguri ramane o prioritate. “Doresc sa asigur publicul din Romania ca, in ciuda agendei extrem de complexe din anul 2024 din punct…

- Ministrul de Interne , Catalin Predoiu, a luat parte la Anvers, in Belgia, la lansarea unei platforme de lupta impotriva traficului de droguri in Europa. Cu ocazia lansarii acestei platforme, oficialul a atras atentia precizand ca la nivel european intra cantitati mari de droguri. „Am participat astazi…

- „Am participat astazi la Anvers, in Belgia, la lansarea unei noi platforme de lupta impotriva traficului de droguri in Europa. Anual, Europa este inundata de cantitati mari de droguri, care intra in statele membre prin marile porturi, prin intermediul crimei organizate, prin intermediul coruptiei, prin…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a transmis ca intrarea Romaniei in Schengen cu includerea frontierelor maritime reprezinta o schimbare semnificativa. El a subliniat ca acum calatoria pe mare este privita ca una in interiorul țarii, iar portul Constanța devine mult mai atractiv. “(Sea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a afirmat, vineri, referindu se la intrarea Romaniei in Schengen cu frontierele maritime, ca o calatorie pe mare este privita acum ca una in interiorul tarii, iar portul Constanta devine "mult mai atractiv, potrivit Agerpres."O calatorie pe mare din Romania…

- Poliția Romana face verificari cu privire la situația prezentata in experimentul realizat in Portul Constanța de președintele Sindicatului Europol, Cosmin Andreica. „Facem verificari pe situația in sine”, a declarat purtatorul de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan, pentru Agerpres. Intr-o intervenție…

- In data 9 noiembrie 2023, la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, a avut loc o sedinta de lucru, la care au participat Viceprim ministrul, Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, secretarul de stat pentru ordine si siguranta publica, chestor general de politie Bogdan Despescu,…

- Ies la iveala informații din interiorul Poliției Romane! Sunt detalii nespuse despre acțiunile declanșate impotriva traficanților de droguri.Mai precis, potrivit unor informații, pe surse, de la varful Poliției Romane, operațiunile desfașurate in lupta cu traficanții de droguri sunt, de multe ori... Citește…