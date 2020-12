Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a anunțat ca strategia naționala de combatere a crimei organizate la care a lucrat un grup de specialiști din cadrul MAI și MJ a fost finalizata. Ministrul Justitiei a participat, joi, la semnarea acordurilor de cooperare dintre Agentia Nationala Impotriva Traficului…

- Virgil Popescu, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a avut o intalnire de lucru cu o delegație a Eximbank USA, condusa de presedintele Eximbank USA, Kimberly Reed. La aceasta intalnire au participat și E.S. Adrian Zuckerman, Ambasadorul SUA la București și Adrian Constantin Volintiru,…

- SUA ar putea finanta investitii in energie in Romania Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman. Foto: Agerpres. SUA ar putea finanta investitii în energie în România, inclusiv extractia gazelor din Marea Neagra. Un acord cu tara noastra privind cooperarea pentru proiectele…

- Marius Balo, profesorul clujean in varsta de 39 de ani, intemnițat de aproximativ 7 ani in China pentru un presupus prejudiciu de 80 de dolari a decis sa intre in greva foamei incepand de duminica, 15 noiembrie, scrie ziare.com. Anunțul a fost facut de unchiul sau, Ioan Felecan, singura ruda in viața…

- „Am fost in contact cu Curțile de Apel pe aceasta tema a pandemiei. Discut permanent cu președinta CSM pe aceasta tema. Deocamdata din instanței avem 546 de persoane infectate din instanțe. 3 cazuri sunt in ATI. sunt inregistrate la nivel național trei decese ale unor persoane care au fost…

- Guvernul Statelor Unite ale Americii a oferit un grant de 600.000 de dolari pentru finantarea unui proiect intitulat "Consolidarea raspunsului proactiv in materie penala la traficul de persoane din Romania".Proiectul a fost promovat in cadrul unui eveniment desfasurat la sediul Ambasadei Statelor…

- Fenomenal! Veți afla in cele ce urmeaza cum una dintre bogațiile importante ale Romaniei, rezervele de gaze naturale de la Marea Neagra dinamiteaza literalmente viața politica. Și vor decide soarta alegerilor parlamentare. A spus-o indirect, dar cu subiect și predicat, in prezența premierului Romaniei…