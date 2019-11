Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a transmis magistraților din România o scrisoare în care îi invita sa-și exprime punctele de vedere asupra a patru chestiuni: 1 Schema de pensionare anticipata a magistraților. S-ar impune sau nu prorogarea intrarii în vigoare a…

- FOTO – Arhiva Trei medici din Cluj sunt acuzați ca au luat mita de la 80 de persoane. Potrivit anchetatorilor, doctorii cereau intre 1000 și 1600 de lei oamenilor care voiau sa se pensioneze mai repede invocand motive medicale. Doi dintre suspecți au fost plasați sub control judiciar, in timp ce al…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat, vineri, ca va trata ”cu seriozitate si deschidere spre dialog” apelul public lansat de magistrati, si va avea o discutie cu reprezentantii asociatiilor ”Forumul Judecatorilor” si ”Initiativa pentru Justitie”, potrivit news.ro.”Ministerul Justitiei…

- Fostul ministru al Justitiei Ana Birchall a declarat vineri ca i-a propus fostului premier Viorica Dancila abrogarea sau prorogarea intrarii in vigoare a dispozitiei privind pensionarea anticipata a magistratilor cu 20 de ani vechime, dar aceasta nu a fost de acord, adaugand ca are convingerea ca "executia"…

- Judecatorii resping propunerea PNL de amanare cu inca un an a intrarii in vigoare a legii care permite pensionarea anticipata a magistratilor dupa 20 de ani de activitate in magistratura. Adunarea General a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Arges a decis in sedinta de miercuri, 6 noiembrie 2019,…

- Uniunea Salvați Romania considera ca se impune renunțarea definitiva la schema de pensionare anticipata a magistraților și nu amanarea aplicarii acesteia, aceasta fiind una dintre prioritațile cuprinse in Acordul politic semnat cu PNL in vederea acordarii votului de investitura Guvernului Orban.”Luand…

- Vicepresedintele PNL Maramures, Cristian Niculescu Tagarlas, a declarat ca programul de guvernare al PNL pune un accent masiv pe sistemul judiciar, considerand ca “daca justitia nu functioneaza, niciun alt sistem din Romania nu poate sa functioneze la parametri normali”. El a facut referire si la nominalizarea…

- Premierul desemnat Ludovic Orban nu exclude angajarea raspunderii guvernului in cazul legii care prevede pensionarea anticipata a magistraților, al carei termen de intrare in vigoare este anul viitor și care ar pu...