Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a revocat-o din funcție pe directoarea Penitenciarului Giurgiu, Alina Gheorghișor, dupa ce directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) a premiat-o, iar sindicaliștii FSANP au spus ca aceasta ar avea legaturi cu un traficant de minori.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma, la postul de televiziune Prima News, ca schimbarile care se fac in Romania, in special la Ministerul Sanatatii, sunt unele "intense", el subliniind nevoia ca proiectele initiate in ultima perioada sa fie finalizate. "Avem prea putine spitale publice…

Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 122 locuri de munca vacante pentru romani, cele mai multe in Finlanda (60), ca muncitor necalificat in agricultura - culegator de fructe de padure, alte fructe si legume si mecanic auto.

Alina Gorghiu: MCV va fi istorie, dar reformele vor continua. Justitia a avut mereu suportul nostru in ceea ce priveste asigurarea independentei sale

Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, joi, participantilor la cea de-a XI-a editie a "GoTech World", in care arata ca, in Romania, ritmul trecerii la serviciile publice digitale este "inca redus", iar autoritatile publice ar trebui sa faca pasi concreti si rapizi.

Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in septembrie 2022, de 1.255.323, cu 928 mai multe comparativ cu luna precedenta, iar 63,18% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF),…

Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a pledat marti, in fata elevilor de la Colegiul National "Mihai Viteazul", pentru "alegerea corecta de a trai dupa lege", care aduce beneficiul unei vieti "implinite" si "nobile", potrivit Agerpres.

Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a scris duminica, pe Facebook, ca, deși nu o cunoaște personal pe Simona Halep, crede in nevinovatia ei fata de acuzatiile de dopaj.