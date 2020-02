Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Ion Stefan a anuntat, marti, in sedinta de Guvern, ca Guvernul renunta la Ordonanta privind alegerea presedintilor de Consilii Judetene prin vot indirect, din randul consilierilor. "Cu parere de rau, avem punct de vedere negativ din partea Ministerului Justitiei si a Autoritatii…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, l-a contrat pe premierul Ludovic Orban chiar in ședința de Guvern. Predoiu a precizat ca prevederile CCR interzic modificarea legislatiei electorale privind alegerea președinților CJ de catre consilieri, nu prin votul direct al cetațenilor, cu mai putin de un…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat marți, in debutul ședinței de Guvern, ca intenționeaza ca alegerea președinților de consilii județene sa fie stabilita prin lege. Declarația lui Orban vine dupa ce Ministerul Dezvoltarii a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanța prin care alegerea sa fie facuta…

- Uniunea Salvati Romania (USR) a anuntat ca este impotriva initiativei PNL de a modifica legea de alegere a autoritatilor publice locale astfel incat presedintii de consilii judetene sa fie alesi de consilierii judeteni, nu prin vot direct de catre cetateni si va depune in acest sens un amendament la…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul vrea sa intervina in cazul in care "prin tergiversari procedurale" modificarea legislatiei in privinta alegerii presedintilor de consilii judetene nu va fi adoptata pe cale parlamentara."In privinta alegerii presedintilor de consilii judetene,…

- Guvernul ar putea adopta o ordonanta de urgenta privind alegerea presedintilor de consilii judetene din randul consilierilor in cazul in care ordonanta initiata de Guvernul PSD care vizeaza stabilirea presedintilor de CJ prin vot uninominal nu va fi respinsa de Parlament, a anuntat joi viceprim-ministrul…