Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul Ploiesti l-a prezentat, astazi, intr-o conferinta de presa , pe noul antrenor al echipei: Florin Parvu. Reamintim ca acesta l-a inlocuit pe Nicolae Constantin, care si-a anuntat plecarea imediat dupa infrangerea cu FC Botosani. „I-am simtit putin pe jucatori cazuti si am tinut sa ii incurajez,…

- Noua conducere a celor de la Petrolul Ploiești a publicat un raport de activitate dupa prima luna la carma clubului. Pe 19 ianuarie 2023, Petrolul Ploiești a prezentat noua echipa de la conducerea clubului:Președinte - Claudiu Tudor Director executiv - Sevastian Botnari Director sportiv - Marian Dima Consilier…

- Florin Pirvu (47 de ani) va fi noul antrenor al celor de la Petrolul Ploiești, dupa ce Nae Constantin și-a dat demisia, in urma infrangerii usturatoare de la Botoșani, scor 0-5. Tehnicianul care a activat ultima data in China, la echipa U19 a celor de la Henan Songshan Longmen, se afla in negocieri…

- Nae Constantin, antrenorul Petrolului, a anunțat, la scurt timp dupa umilința suferita de „gazari” in deplasare cu FC Botoșani, scor 0-5, ca a luat decizia de a parasi echipa. „Lupii galbeni” sunt in genunchi in 2023: trei infrangeri din tot atatea meciuri, bilanț care l-a facut pe tehnician sa recurga…

- Luni, 6 februarie 2023, FC Petrolul Ploiești va bifa la Botoșani, cu incepere de la ora 17.00, in direct pe Digisport 1, OrangeSport și Prima Sport, al treilea meci oficial disputat in acest an, in returul SuperLigii. O confruntare care vine dupa doua infrangeri consecutive: 0-1 la CS Mioveni, respectiv…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Mucenic Doctori fara de arginți Chir și Ioan Acești Sfinți au invațat medicina in Alexandria și pentru ca tamaduiau mulțimea „fara onorariu”, li se spunea „doctori tamaduitori fara arginți”. Ca niște buni creștini, ei aratau bolnavilor ca de multe ori boala este pedeapsa…

- ”Mos Craciun” a ajuns si la Academia de Copii si Juniori a clubului Petrolul. Cei peste 200 de juniori ai Petrolului, baieți și fete, au primit cadouri specifice acestei perioade a anului, pe deplin meritate dupa efortul depus de-a lungul lui 2022! Cadouri și din partea ADGA La fel ca in ultimii ani,…

- Cornel Șfaițer, președintele echipei Poli Iași, trece prin momente extrem de grele. Soția sa, Daniela, a murit duminica, la varsta de 57 de ani. Acesteia i s-a facut rau, iar Cornel Șfaițer a chemat ambulanța. Echipajul venit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru soția oficialului de la Poli…