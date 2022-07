Stiri pe aceeasi tema

- Costurile pentru modernizarea Depoului Dacia cresc numai din luna februarie pana acum cu aproape 40-. Consilierii locali vor adopta, saptamana viitoare, o hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici care, anterior, fusesera aprobati in februarie 2022. Noul deviz arata costuri totale…

- Republica Moldova va beneficia de un imprumut de 150 de milioane de euro din partea Bancii Europene de Investiții (BEI). Acești bani vor fi folosiți pentru reabilitarea drumurilor din țara noastra. Astfel, in cadrul ședinței plenare de astazi, 15 iulie, deputații au ratificat contractul de finanțare.…

- Moldova va beneficia de asistența in marime de 15 milioane de euro din partea Agenției Franceza pentru Dezvoltare. Proiectul de ratificare a Contractului de credit a fost votat de Parlament.

- Moldova va benecia de 50 de milioane de dolari in cadrul proiectului privind Competitivitatea Intreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii. Finanțarea a fost aprobata de Consiliul Directorilor Executivi al Bancii Mondiale.

- Deocamdata, 5 milioane de euro au venit in Moldova de la partenerii europeni pentru asistența in depașirea crizei refugiaților, a spus președintele Maia Sandu. Platforma de Sprijin pentru Moldova a strins 695 de milioane de euro in aprilie de la 36 de țari donatoare și noua organizații internaționale.…

- Acordul de finanțare cu Asociația Internaționala pentru Dezvoltare in vederea realizarii Proiectului ”Securitatea aprovizionarii cu apa și sanitație in Moldova” a fost ratificat de Parlament. Potrivit documentului, Republica Moldova va primi un grant in valoare de 1,55 milioane de euro și va contracta…

- Agenția Franceza pentru Dezvoltare va acorda țarii noastre un imprumut in suma de 15 milioane de euro. In acest context, Guvernul a aprobat semnarea unui Contract de credit cu Agenția, care presupune acordarea unei asistențe financiare pentru acoperirea deficitului bugetar al

- Aeroportul International Iasi va beneficia de o finantare in valoare de peste 300 de milioane de lei pentru construirea unui nou terminal pentru pasageri si reconfigurarea retelei de drumuri de acces si a spatiilor de parcare, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu.…