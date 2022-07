Mai multe strazi au fost rupte, circulația a fost inchisa pe mai multe artere din Craiova și multe mașini au fost distruse, in urma unei furtuni care a durat 30 de minute. Mai multe acoperișuri au fost luate de vant in Craiova și au distrus mașini. Pe Mihai Viteazu, intresecție cu Bibescu apa are un […] Articolul Prapad intr-un oras din sud-vestul tarii. Masini si strazi inghitite de apa, dupa o furtuna de 30 de minute a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .