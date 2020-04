In ciuda atenționarilor pompierilor militari cu privire la pericolul reprezentat de incendierea vegetației uscate și a resturilor vegetale rezultate in urma curațeniei de primavara, o parte dintre cetațeni ignora recomandarile autoritaților și provoaca incendii care afecteaza suprafețe mari de teren, pun in pericol fonduri forestiere și proprietațile din apropiere. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, […]