Stiri pe aceeasi tema

- Prajitura cu ciocolata fara coacere și foarte delicioasa-10 minute și 4 ingrediente Un desert excelent si extrem de rapid pe care il poti prepa din doar 4 ingrediente – frisca, ciocolata, biscuiti, lapte si fara adaos de zahar. Avem nevoie de urmatoarele ingrediente: 200 ml frisca lichida, 200 g ciocolata…

- Cheesecake este unul dintre cele mai iubite și apreciate deserturi. Se pregatește ușor, iar ingredientele din compoziție pot varia in funcție de preferințe. Mai jos am facut o selecție pentru cele mai bune și gustoase rețete de cheesecake. Cu o consistența cremoasa și un gust racoritor, cheesecake-ul…

- Rețeta de tort diplomat este una dintre cele mai apreciate rețete de deserturi de la noi din țara. Se pregatește adesea la ocazii speciale, mai ales la mesele in familie de sarbatori, deoarece nu este deloc un desert greu de facut. Mai jos iți spunem pas cu pas cateva rețete delicioase de tort diplomat.Gustul…

- Daca nu știi ce sa prepari la desert și vrei sa ieși in evidența cu un preparat care sa fie scos in evidența la masa cu prietenii, asta e o varianta buna. Cum sa prepari cea mai simpla prajitura pufoasa cu prune? Rețeta pentru prajitua pufoasa cu prune Vrei o rețeta care sa puna in […] The post Rețeta…

- Un ecler cu crema de vanilie se potrivește perfect cu o zi ploioasa de toamna. Daca alegi sa faci un ecler pe care sa-l savurezi impreuna cu familia, noi iți prezentam o rețeta delicioasa, care este gata in aproximativ doua ore și cu care vei obține 20 de eclere numai bune de savurat alaturi de […]…

- Preparatele cu pește sunt de cele mai multe ori alegerea perfecta pentru o masa consistenta și sanatoasa, iar asezonate corect cu ingrediente ce le pot completa gustul perfect, devin adevarate delicii, dupa cum veți vedea și in Rețeta de Somon in crusta de migdale cu piure de conopida și crema de mango.

- Havana a gasit rețeta perfecta pentru „Perfect Kiss” alaturi de Yaar și KaiiaSe. pare ca cei doi membri Havana au descoperit rețeta perfecta a succesului muzical in cea mai buna formula de pana acum. Astfel, dupa hitul internațional „Big Love”, Havana continua colaborarea cu Yaar și Kaiia și lanseaza…

- Fin și delicat cu gust și aspect de vacanța in Hawaii, acest tort red velvet cu crema de ciocolata alba și mascarpone ce innobileaza rafturile marilor cofetarii, poate fi preparat cu ușurința și in bucatariile noastre.