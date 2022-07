Prahovenii au luat drumul Americii de Sud!

De ieri, echipa naționala a Romaniei de atletism a plecat catre Cali in Columbia, unde va participa, in perioada 1-7 August 2022, la Campionatul Mondial U 20! In delegație se afla și reprezentanți ai județului Prahova, anume profesoara Maria Andrei, care pregatește doi dintre sportivii care vor concura pentru țara noastra: Andrei Remus Niculița – CSS Ploiești – CSM București, care va participa in proba de 400 m individual și ștafeta 4 x 400 m, respectiv Andrei Ioana Rebecca – CS Atletico Slanic, care va participa in proba de 400 m individual și ștafeta 4 x 400 m mixt! De menționat ca, in ciuda…