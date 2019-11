Prahova: Un bătrân a murit lovit de tren; este posibil să nu-l fi auzit Surse din ancheta sustin ca este posibil ca batranul sa nu fi vazut si auzit trenul. "Din primele date se pare ca un batran de 82 de ani ar fi fost accidentat de un tren regio care circula pe relatia Ploiesti-Urziceni, in zona Garii de Sud, km 60+400. Circulatia feroviara nu a fost afectata", precizeaza IPJ Prahova. Victima a fost preluata pentru a fi transportata la spital, fiind grav ranita, insa a murit in ambulanta. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

