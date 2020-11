Stiri pe aceeasi tema

- Un inginer silvic și un padurar sunt cercetați sub control judiciar pentru mai multe infracțiuni silvice, a anunțat Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, inginerul din cadrul unui ocol silvic privat este acuzat…

- F. T. Procurorii de pe langa Tribunalul Prahova au inceput urmarirea penala in cazul unui suspect care ar fi comis, la sfarsitul saptamanii trecute, o crima in satul Scorteni, comuna Mislea. Potrivit unor surse judiciare, inculpatul si victima locuiau in locuinte separate, dar, din motive pe care procurorii…

- Șapte persoane, intre care șeful unui ocol silvic din județul Gorj, au fost reținute, pentru mai multe infracțiuni, intre care luare de mita și fals intelectual, taiere ilegala de arbori, precum și instigare la fals material și fals intelectual, potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj.Parchetul…

- Tribunalul Prahova a dispus, luni, arestarea preventiva a barbatul acuzat de uciderea femeii al carei cadavru a fost gasit intr-o zona impadurita de pe raza comunei Cosminele.Potrivit portalului instantei, s-a admis propunerea formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova si s-a dispus…

- Un barbat a fost retinut de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, el fiind acuzat de omor dupa ce ar fi batut si strangulat o femeie cu care avea o "relatie apropiata", acesta urmand a fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva. Potrivit unui comunicat postat, luni,…

- Un numar de 12 dosare penale care vizeaza infractiuni electorale au fost deschise de politistii prahoveni in perioada campaniei pentru alegerile locale, dar si in ziua votului, numarul cauzelor inregistrate fiind cu 50% mai mic fata de perioada alegerilor din 2016.Potrivit datelor comunicate,…

- Procurori criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale.Compartimentul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti precizeaza urmatoarele:In data de 14.08.2020, procurori criminalisti din…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins, luni, o cerere de recuzare a judecatorului Ruxandra Grecu din cauza vizand redeschiderea urmaririi penale in dosarul „10 august”, solicitare facuta de fostii sefi din Jandarmerie Sebastian Cucos si Ionut Sindile. Procesul continua.