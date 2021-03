Prahova: TIR derapat pe DN 1A, la Cheia; traficul este blocat complet

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este blocat total, marti seara, pe DN 1A, la Cheia, din cauza unui autotren care a derapat, pe ambele sensuri de mers formandu-se coloane de autoturisme. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, un autotren incarcat cu bere a derapat pe DN…

- Coloane de mașini s-au format duminica pe doua porțiuni ale A2, pe sensul de mers catre București. Traficul este aglomerat in zonele de pe autostrada in care se fac lucrari. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane la ora 17:00, pe autostrada A2 Bucuresti…

- Din primele informații, un autotren a derapat, in aceasta dimineața, in județul Constanța. In momentul de fața, aTIR-ul se afla rastrurnat in șant.Momentan nu exista informații legate de posibili raniți. Traficul in zona este blocat, zeci de mașini așteptand in coloana. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Traficul este restricționat duminica dupa-amiaza pe DN1, Ploiești-Brașov, in zona stațiunii Bușteni, din cauza unui accident de circulație. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul in care au fost implicate doua mașini a avut loc pe DN1, in zona…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini, produs luni pe centura orașului Suceava. Traficul in zona este blocat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe șoseaua de centura a municipiului…

- Traficul rutier este blocat marți dimineața pe DN 18, in Pasul Gutai, județul Maramureș, din cauza unor copaci cazuți pe șosea, informeaza Mediafax.ro. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, traficul rutier este intrerupt marți dimineața pe DN 18 Sighetu…

- Traficul feroviar este blocat marți dimineața pe calea ferata Caransebeș - Reșița Sud, județul Caraș-Severin, din cauza unui copac cazut pe calea ferata. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulația feroviara este inchisa luni dimineața pe secția CF…

- Un accident de circulație s-a produs pe DN 1, aproape de Turda, iar traficul este afectat.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane precizeaza ca pe DN 1, intre Cluj-Napoca și Alba Iulia, la ieșire din municipiul Turda, un autotren a intrat in coliziune cu alte doua autoturisme.O…