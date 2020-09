Prahova: Se testează roboţii zburători care intră în lupta cu COVID-19 Robotii zburatori intra in lupta cu COVID-19 incepand cu data de 17 septembrie. Este vorba mai exact de 4 drone ultraperformante si puternice petru care o echipa de cercetatori de la Insitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațiala face ultimele reglaje. Cercetatorii INCAS s-au mutat, pentru cateva saptamani, in baza experimentala a instituției, aflata pe un deal izolat, in comuna Maneciu, din Prahova. Aici, la peste 800 de metri altitudine, au fost testate dronele care pe 17 septembrie vor fi predate statului roman. Roboții zburatori vor putea intermedia o consultație medicala sau chiar… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

