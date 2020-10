Stiri pe aceeasi tema

- Noi restricții au fost adoptate miercuri in noua comune din județul Prahova, cu multe cazuri de Covid-19. In restaurante și cafenele se poate ocupa doar jumatate din spațiu, cu doi metri distanța intre mese. Masca de protecție este obligatorie in jurul școlilor, pe o distanța de 50 de metri, anunța…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova s-a intrunit miercuri, 07 octombrie 2020, intr-o noua ședința extraordinara, organizata in sistem audioconferința, pentru a supune dezbaterii și aprobarii Hotararea nr.55/07.10.2020 privind aprobarea unor noi masuri pentru combaterea raspandirii…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova s-a intrunit miercuri, 7 octombrie, prilej cu care a adoptta o serie de decizii pentru noua localitați din județul Prahova in care incidența cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile a depașit valoarea 1,5/1000 locuitori. Localitațile vizate sunt…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat miercuri seara, la B1 TV, ca decizia privind modalitatea in care se vor prezenta elevii la cursuri va fi luata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, care va inainta propunerea spre avizare inspectoratului scolar si Directiei de Sanatate…

- Ministrul Educației, Anisie, a spus la B1 tv miercuri seara ca deschiderea școlii nu depinde de minister, ci de autoritațile locale care știu mai bine cum stau lucrurile acolo. „Decizia este la nivel de unitate de invatamant, adica la consiliul de administratie. Consiliul de administratie propune scenariul…

- Activitatile didactice ce impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant pot fi suspendate pe durata starii de alerta la propunerea Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, cu avizul Inspectoratului Scolar si al Directiei…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova se va intruni miercuri dimineata pentru ridicarea la termen a carantinei instituite in urma cu doua saptamani in satul Gornet, a anuntat, marti, Prefectura Prahova.Potrivit sursei citate, Institutul National de Sanatate Publica a…

- bull; Au fost verificate 242 societati comerciale si au fost aplicate 102 sanctiuni contraventionale, in cuantum de peste 172.000 de leiSub autoritatea Institutiei Prefectului, politisti din cadrul I.P.J. Constanta, jandarmi, politisti locali, precum si reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii…