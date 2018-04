Stiri pe aceeasi tema

- Premeditarea actului jurnalistic ofensator este un criteriu agravant al raspunderii civile delictuale retinut de Curtea de Apel Ploiesti in stabilirea cuantumului majorat al daunelor morale fata de cel stabilit de instanta de fond in procesul dintre sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si Antena 3, se…

- Jurnaliștii Antena 3 au fost puși in fața unei decizii care ii poate face sa plateasca 300.000 de lei catre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, in urma hotararii judecatorilor de la Curtea de Apel Ploiești de marți, care poate fi atacata prin recurs in termen de 30 de zile de la publicare. In fața acestor…

- Șefa DNA Laura Codruța Kovesi caștiga procesul cu Antena 3 Curtea de Apel Ploiesti a decis, astazi ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sa primeasca 300.000 lei cu titlu de "daune morale" de la ziaristii Mihai Gâdea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvica si SC Antena 3 pentru prejudiciul…

- Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti sunt asteptati sa sepronunte, marti, in procesul intentat de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, postului de televiziune Antena 3 si mai multor angajati si colaboratori ai acestuia.