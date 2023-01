Prahova: Peste 14:000 de consumatori din 21 de localităţi, fără alimentare cu energie electrică Sambata, la ora 10:00, 14,661 de consumatori din judetul Prahova nu au energie electrica, arata datele centralizate la nivelul Prefecturii judetului. Cea mai afectata zona este cea de munte, din nordul Prahovei, aflata, de altfel, sub avertizare Cod portocaliu de ninsori. Printre localitatile afectate cele mai multe sunt din mediul rural, doar in statiunea Azuga patru cabane nefiind alimentate cu energie electrica. Cauzele avariilor le reprezinta ruperea unor conductori in contextul caderilor masive de zapada, dar si caderea unor arbori peste liniile de alimentare sau chiar, in zona localitatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

