- Peste 1.200 de politisti prahoveni vor fi in teren in perioada 24-27 decembrie, cei de la Serviciul Rutier vor actiona pentru fluidizarea traficului spre Valea Prahovei, iar in statiuni, vor actiona si jandarmi, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, remis,…

- Un barbat in varsta de 23 ani a fost impuscat in picior, vineri seara, de politisti dupa ce masina se afla, alaturi de alte 5 persoane, nu a oprit la semnalele agentilor pe raza localitatii Valenii de Munte, au informat, sambata, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Politistii…

- Polițiștii din Prahova au impușcat, noaptea trecuta, un barbat care ar fi refuzat sa opreasca mașina. Incidentul s-a petrecut pe drumul dinspre Ploiești catre Valenii de Munte. Polițiștii au vrut sa opreasca autoturismul pentru control, in condițiile in care dupa ora 23:00 se poate circula doar justificat…

- F. T. Politistii prahoveni au actionat, in ziua de sambata, pe raza intregului județ, atat prin constituirea de filtre rutiere, cat și pentru verificarea agenților economici care comercializeaza pomi de Craciun și combaterea ilegalitatilor in domeniu. In acest context, dupa cum se precizeaza intr-un…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora - 12:15, valorile de trafic sunt in crestere pe sensul catre Bucuresti al DN1 Brasov-Bucuresti, formandu-se coloana in miscare de la limita cu judetul Brasov, pana la iesirea din statiunea Busteni. De asemenea,…

- Aglomerație la munte, unde zeci de turiști au sarbatorit, sambata, Ziua Sfinxului pe platoul din Bucegi. Oamenii au fost supravegheați de jandarmi. De asemenea, de minivacanța de 1 Decembrie, mii de oameni au mers in stațiunile de pe Valea Prahovei sau din Maramureș. Numarul turiștilor este scazut fața…

- Vor urma si altele de acest gen? Aceasta-i intrebarea! F.T. Cand reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova amintesc, la orice intalnire cu cetatenii sau in orice comunicat de presa, faptul ca „Nu dorim sanctionarea, ci vrem ca toti sa constientizam ca sanatatea si viata persoanelor…

- F. T. Astazi, polițiștii de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, impreuna cu luptatori de la Serviciul de Actiuni Speciale, au efectuat doua percheziții, in Valenii de Munte și in comuna Teișani, la o persoana banuita de lipsire de libertate in mod ilegal,…