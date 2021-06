Prahova: Fals "poliţist la DIICOT", arestat pentru înşelăciune după ce a fost prins în flagrant Un barbat din judetul Prahova care pretindea ca este "politist la DIICOT" a fost arestat preventiv pentru inselaciune dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea bani de la o femeie pentru a o ajuta sa scape de unele creante la ANAF.



Sursa articol: agerpres.ro

