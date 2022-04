Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de persoane cu dizabilitati era, la finele anului trecut, de 865.573, dintre 98,09% (848.966 persoane) se aflau in ingrijirea familiilor si/sau traiau independent (neinstitutionalizate), iar 1,91 % (16.607 persoane) se aflau in institutiile publice rezidentiale de asistenta sociala…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, social-democratul Marius Budai, a promovat o serie de programe sociale destinate persoanelor varstnice, care au fost aprobate de Guvernul Romaniei. Astfel, prin intermediul acestor programe de finanțare, autoritațile publice…

- ”In perioada 1.I – 28.II.2022 s-au eliberat 6.092 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 5,9% fata de perioada 1.I – 28.II.2021. Cresteri s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Vest (+150 autorizatii), Centru (+107), Sud-Vest Oltenia (+70), Nord-Est…

- Guvernul a adoptat o Ordonanța de Urgența in vederea instituirii unor masuri de sprijin și asistența umanitara, document care include și prevederi din sfera de competența a Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale (MMSS).Pe fondul conflictului armat din Ucraina, MMSS a luat o serie de decizii care…

- Marius Budai, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, anunța ca a fost aprobat Ordinul comun prin care persoanele cu orice tip de amputație vor primi, de la prima evaluare, certificate de incadrare in grad de handicap cu termen de valabilitate permanent. ”Astfel, persoanele cu amputații nu vor mai…

- Ca urmare a aplicarii noii valori a ISR, baza de calcul pentru indemnizatia de somaj va fi majorata de la 375 de lei la 394 de lei, prima de insertie va creste de la 1.500 la 1.576 de lei si subventia pentru persoane marginalizate, de la 2.000 la 2.102 lei. Acelasi procent de crestere, de 5,1%, va fi…

- S.C CLEMON S.R.L are placerea de a va invita sa participați la Seminarul de informare organizat in cadrul proiectului POCU/829/6/13/141227 – “Student pentru performanța”. Evenimentul va avea loc in data de 21 februarie 2022, incepand cu ora 16:00, la Universitatea de Vest “Vasile Goldiș”, Filiala Baia…

- Pe mai multe drumuri din judetele Brasov, Covasna, Prahova si Vrancea se actioneaza marti dimineata pentru deszapezire, fiind semnalate precipitatii sub forma de ninsoare abundenta, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, se circula in conditii…