- Curtea de Apel Bucuresti a admis, marti, cererea autoritatilor locale din comuna Gornet, judetul Prahova, de anulare a ordinului sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) privind intrarea in carantina a localitatii, relateaza Agerpres.

