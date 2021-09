Stiri pe aceeasi tema

- Având în vedere ca și România trebuie sa faca tranziția verde, unele județe vor fi foarte afectate. Astfel în acest sens va exista Fondul de Tranziție Justa, iar potrivit unui oficial al autoritaților române, sunt vizate investiții, din acesta, în 6 județe: Gorj,…

- Poliția Romana, reamintește fiecarui parinte ca siguranța lor și a copiilor lor este cea mai importanta. Cel puțin 5 minute pe zi, gandește-te la ce face copilul tau, unde este și cu cine. „Vacanța s-a terminat! Sunteți pregatiți pentru un nou inceput?” este sloganul campaniei de prevenire a victimizarii…

- Reprezentantii DGASPC Prahova au inaintat Judecatoriei Ploiesti un dosar "bine documentat” prin care solicita ca mama ai carei gemeni au murit dupa ce au cazut de la etaj, fiind lasati nesupravegheati, sa fie decazuta din drepturile pe care le are ca parinte asupra fiului celui mare in varsta de cinci…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Prahova a depus la instanta un dosar prin care cere decaderea din drepturile parintesti a femeii ai carei copii gemeni au murit, la 2 ani si 2 luni. Pe 11 august, copiii au cazut de la etajul al zecelea al unui bloc din Ploiesti,…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti a anunțat, miercuri seara, ca mama celor doi copii in varsta de 2 ani și o luna care au murit dupa ce au cazut de la etajul 10 al blocului in care locuiau este cercetata pentru ucidere din culpa.”La data de 18.08.2021 s-a dispus continuarea urmaririi penale…

- Mama celor doi copii care au murit dupa ce au cazut de la etajul al zecelea al unui bloc este cercetata pentru ucidere din culpa, a anuntat, miercuri, Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti. "La data de 18.08.2021 s-a dispus continuarea urmaririi penale fata de mama minorilor decedati,…

- Femeia a recunoscut ca a stat pe Facebook, pentru un live, și ca gemenii se aflau singuri in camera, dar marturisește ca nu-și explica modul in care o saltea grea a ajuns in apropierea mesei de langa geam, permițandu-le celor mici sa se cațere pe ea."Am facut un live. Nu cred ca am stat 10 minute. Masuța…

- Andreea, mama gemenilor de doi ani care au cazut de la etajul al zecelea al unui bloc din Ploiești , a facut primele declarații despre tragedie. intr-un interviu pentru ObservatorNews . Femeia a recunoscut ca se afla intr-un live pe rețelele sociale, intr-o camera alaturata, cand micuții au picat de…