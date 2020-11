Prahova a atins o rată de infectare în ultimele 14 zile de 4,18 la mie V. S. Cu cele 362 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus raportate ieri, Prahova a ajuns la 14.754 de persoane diagnosticate cu Covid-19 de la inceputul pandemiei. Pe de alta parte, rata de infectare pe ultimele 14 zile a atins 4,18 la mia de locuitori. Astazi va fi facuta publica și situația infectarilor pe fiecare localitate in parte, dupa ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in care vor fi luate noi masuri in contextul creșterii numarului de cazuri de coronavirus in Prahova. Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

