Pragul de validare a alegerilor la Bălți și Chișinău a fost atins Alegerile in municipiile Balți și Chișinau pot fi considerate valabile, intrucit au trecut pragul de validare a alegerilor, conform Codului electoral. In municipiul Chișinau numarul votanților care s-au prezentate la urne a depașit 162 de mii sau peste 25% din numarul alegatorilor inscriși pe listele electorale. In municipiul Balți pragul de validare la Balți a fost atins in jurul orei 14. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

