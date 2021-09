Prada construiește o fabrică la Sibiu. Brandul de modă investește 19 milioane de euro Grupul de moda Prada investește 19 milioane de euro pentru a ridica o fabrica noua la Sibiu. Firma italiana car a anuntat o crestere de 66% a veniturilor la curs valutar constant in pandemie, mai deține o fabrica in Romania specializata in genți de piele. Pe langa cei 350 de angajați pe care ii are in Romania, circa 300 de noi angajați va avea noua fabrica ce va produce pentru brandul de lux, unul dintre cei mai importanți jucatori in industria luxului vestimentar. Producatorul italian de haine, genți și pantofi de lux are 20 de fabrici in Europa, 18 in Italia și trei in afara țarii, in Franța,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

