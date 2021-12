Stiri pe aceeasi tema

- Nava de comanda si control din clasa Blue Ridge USS Mount Whitney LCC 20 , nava amiral a Flotei a sasea americane SIXTHFLT si distrugatorul de rachete ghidate clasa Arleigh Burke USS Porter DDG 78 au sosit la Constanta, pentru a participa la un exercitiu multinational pe Marea Neagra. Conform MApN,…

- Vladmir Putin a discutat, joi, cu Angela Mekel și i-a atras atentia asupra "caracterului destabilizator si periculos al actiunilor provocatoare ale fortelor armate americane si ale altor tari din NATO in Marea Neagra", potrivit Kremlinului. La numai o zi de la amenințarile lui Putin, MAPN…

- Oamenii din La Palma sunt la limita rabdarii din cauza erupției vulcanice care nu da semne de incetinire. De cateva saptamani arunca foc si cenușa. Raurile de lava au ajuns in mare si au schimbat definitiv peisajul. Satele sunt distruse unul cate unul, iar drumurile și campurile, inghițite de materia…

- In fiecare an pe data de 31 octombrie este sarbatorita Ziua Internationala a Marii Negre, data la care in anul 1996, a fost semnat Planului Strategic de Actiune pentru Marea Neagra de catre cele sase tari riverane Marii Negre: Bulgaria, Georgia, Romania, Rusia, Turcia si Ucraina. Marea Neagra este situata…

- O nava cargo sub pavilion turcesc incarcat cu mii de tone de uree – un ingrașamant chimic – care a esuat pe 20 septembrie in partea de nord a coastei bulgare a Marii Negre s-a scufundat la tarm, relateaza miercuri Euractiv si Agerpres . Nava ”Vera Su” are la bord 3.000 de tone de uree, ceea ce ar putea…

- Potrivit unui comunicat al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta (CN APMC), luni, nava maritima de pasageri Seadream II a acostat la terminalul dedicat din portul Constanta. Seadream II are la bord 57 de pasageri, majoritatea de nationalitate americana si 99 de membri de…

- Pentru toți fanii Angelei Merkel, este momentul de adio. Inclusiv pentru Alexis Vaiou - unul dintre suporterii sai infocați. In timp ce Merkel se pregatește sa iasa din scena politica, el se asigura ca toți cei care-i viziteaza restaurantul din nordul Germaniei iși amintesc de moștenirea pe care o lasa…

- Incident in Marea Neagra. Avioane militare canadiene detasate in Romania au interceptat, joi, alaturi de colegii romani, doua aeronave militare ruse, deasupra Marii Negre, anunta vineri Alianta Nord-Atlantica.