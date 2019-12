Stiri pe aceeasi tema

- Hong Kong ar urma sa inregistreze in 2019 primul sau deficit bugetar din ultimii 15 ani, a avertizat luni responsabilul financiar al metropolei, in conditiile in care Hong Kong-ul sufera de pe urma razboiului comercial si a protestelor pro-democratie, transmite AFP, potrivit Agerpres.In ultima…

- Senatul Statelor Unite a adoptat marți, în mod unanim, proiectul de lege privind protecția drepturilor umane în Hong Kong, în contextul escaladarii actelor de violența dintre manifestanții pro-democrație și forțele locale de ordine, scrie Mediafax, citând Reuters. „Actul…

- Important centru financiar mondial, in recesiune pentru prima data in ultimul deceniu. Blocata de proteste de jumatate de an, economia s-a contractat cu 3,2% Hong Kongul a intrat in recesiune, pentru prima oara in ultimul deceniu, in contextul in care este blocat de proteste de peste cinci luni, scrie…

- Hong Kongul a intrat in recesiune - pentru prima oara in ultimul deceniu -, in contextul in care este blocat de proteste de peste cinci luni, iar economia fostei colonii britanice, un important centru financiar asiatic, s-a contractat cu 3,2% in perioada iulie-septembrie fata de trimestrul anterior,…

- Protestele din Hong Kong au inceput in data de 9 iunie dupa adoptarea unei legi care ar fi permis extradarea pe scara larga catre China continentala. Ulterior, sefa Guvernului local, Carrie Lam, a cedat in fata uneia dintre revendicarile demonstrantilor, anuntand la 4 septembrie retragerea integrala…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele opt luni cu un deficit de 21,9 miliarde lei (4,61 miliarde euro), 2,1% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 50% mai mare fata de cel...

- Inca din anul 1992, in Baia Mare se organizeaza anual Sarbatoarea Castanelor. Este evenimentul cultural-artistic așteptat de sute de mii de oameni, care surprinde an de an cu organizarea impecabila. Iata ce se va intampla anul acesta la Sarbatoarea Castanelor Baia Mare! Cand se desfașoara Sarbatoarea…

- Politia a facut uz de gaze lacrimogene si la tunuri cu apa pentru a dispersa grupuri radicale ce ridicasera baricade si aruncasera pietre si sticle incendiare spre politisti in suburbia Tuen Mun, situata in nord-vestul Hong Kong-ului.Numerosi manifestanti au fost arestati, desi ei au fost…