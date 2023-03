Prăbușirea Silicon Valley Bank nu înseamnă un alt 2008 Cu active in valoare de 212 miliarde de dolari și o capitalizare de piața de 16 miliarde de dolari, nu mai departe de miercuri, SVB este de departe cel mai mare faliment bancar de la criza financiara globala incoace. Este esențial, noteaza Finnancial Time, sa ințelegem care vor fi probabil conseințele, mai degraba decat sa […] The post Prabușirea Silicon Valley Bank nu inseamna un alt 2008 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Karen Clark & Company (KCC), o companie specializata in modelarea riscului de catastrofa, a anuntat, joi, ca se asteapta ca pierderile suportate de asiguratori ca urmare a cutremurelor care au lovit Turcia saptamana trecuta sa se ridice la 2,4 miliarde de dolari, transmite Reuters.

- Cea mai devastatoare serie de cutremure care a lovit Turcia in aproape un secol ar putea costa tara pana la 84,1 miliarde de dolari, a aratat o organizatie a oamenilor de afaceri din Turcia, in timp ce un oficial din cadrul Guvernului de la Ankara a estimat costurile la peste 50 de miliarde de dolari.

- Cand Richard Gere a jucat in filmul „Pretty Woman” in 1990, personajul sau s-a plimbat fara experiența prin Hollywood intr-un Lotus Esprit argintiu, deoarece Ferrari și Porsche nu au vrut sa fie asociate cu un scenariu atat de picant. Șeful de achiziții pe care l-a descris Gere, Edward Lewis, are ceva…

- Pentagonul anunța un pachet de ajutor militar de 2,175 miliarde de dolari pentru Ucraina, relateaza Reuters. Noul pachet de asistența militara americana pentru Ucraina include sisteme de aparare aeriana, rachete cu raza lunga de acțiune pentru HIMARS, precizeaza Pentagonul. Fii la curent cu…

- Agentia Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA), organizatie confruntata cu un deficit bugetar cronic, a lansat un apel de strangere a 1,6 miliarde de dolari pentru 2023, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Data de 13 ianuarie s-a dovedit a fi cu noroc pentru un american din statul Maine, care a caștigat jackpot-ul Mega Millionsde 1,35 miliarde de dolari, dupa trei luni și 25 de extrageri fara caștigator, scrie The Guardian . Caștigatorul, al carui nume nu este inca cunoscut, a batut probabilitatea 1 la…

- Twitter anticipa ”o situatie negativa a fluxului de numerar de 3 miliarde de dolari pe an”, inainte de reducerea costurilor, a declarat Musk miercuri, intr-un chat audio pe Twitter Spaces. De cand a preluat Twitter pe 27 octombrie, Musk a concediat 50% din angajatii companiei si a cerut personalului…

- Actiunile Tesla au inchis luni in coborare cu aproximativ 6,3%, iar marti si-au continuat evolutia descendenta cu un declin de peste 2%, atingand cel mai redus nivel din noiembrie 2020, de 161,74 dolari pe baril. Valoarea actiunilor Tesla a scazut cu peste jumatate in acest an, declinul fiind accelerat…