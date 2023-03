Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de polo a Romaniei a invins reprezentativa Maltei, duminica, scor 13-6, in ultimul meci din cadrul turneului preliminar european (Divizia 2) de calificare la Cupa Mondiala, gazduit de Complexul de Natatie de la Otopeni, si s-a calificat la turneul continental, potrivit news.ro.La turneul…

- Pe langa o fisura majora legata de coroziune la reactorul Penly 1 din Normandia, dezvaluit marti, pe care autoritatea de reglementare ASN a atribuit-o sudarii defectuoase, alte doua fisur,i la reactorul Penly 2 al EDF si la reactorul Cattenom 3 din Moselle, au fost dezvaluite joi. Un purtator de cuvant…

- Departamentul de Servicii Financiare din New York (NYDFS) a declarat intr-o alerta pentru consumatori ca a ordonat companiei Paxos Trust sa inceteze sa emita Binance USD, invocand ”probleme nerezolvate” in supravegherea de catre Paxos a relatiei sale cu Binance. Un purtator de cuvant al NYDFS a declarat…

- ”ANCOM a organizat doua reuniuni ale Consiliului Consultativ in datele de 8 si 9 februarie 2023 pentru a discuta o serie de proiecte de decizii care actualizeaza legislatia secundara din domeniul comunicatiilor electronice. Revizuirea acestor reglementari secundare este necesara pentru punerea in acord…

- Autoritatea britanica de reglementare a concurentei spune ca achizitia de catre Microsoft a gigantului producator de jocuri Activision Blizzard, in valoare de 69 de miliarde de dolari, ar putea dauna concurentei pe piata jocurilor video din Marea Britanie si ca ar putea sa blocheze tranzactia. Autoritatea…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) O firma romaneasca controlata de subsidiara Gazprom din Elveția este pe cale sa devina furnizor de energie electrica pe piața locala, daca Autoritatea de Reglementare in Energie (ANRE) va aproba o cerere in acest sens. Totuși, rușii n-ar mai avea multe de spus, cel puțin in…

- Beijingul a luat marți masuri impotriva Japoniei și Coreei de Sud, doua dintre statele care au impus restricții pentru calatorii care sosesc din China din cauza focarului de Covid din aceasta țara, relateaza Reuters . Ambasadei Chinei la Seul a anunțat ca suspendat oferirea de vize pe termen scurt pentru…

- In perioada 30 decembrie 2022 ndash; 5 ianuarie a.c., in urma actiunilor desfasurate de Politia Romana, au fost luate in supraveghere 175 de persoane, fata de care organele judiciare au dispus masuri preventive.Astfel, fata de 29 de persoane a fost dispusa masura arestului la domiciliu, iar fata de…