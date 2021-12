Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, afirma, joi, ca Romania nu ar trebui sa ia masuri de relaxare inainte de sarbatori, intrucat in Europa este ”un tsunami” care vine catre noi, iar pandemia nu a trecut. ”Daca am fi suficient de rationali, asta nu ar trebui sa se intample acum in Romania”,…

- Premierul britanic, Boris Johnson, este in centrul unui nou scandal. Acesta este acuzat de un parlamentar laburist ca ar fi organizat petreceri in plina pandemie chiar la reședința oficiala din Downing Street 10.Neil Coyle a depus o plangere in acest sens la poliție.

- Raed Arafat a facut precizari importante in cadrul Maratonului Informarii organizat de Ministerul Sanatatii.Raed Arafat a transmis ca autoritatile sanitare monitorizeaza in permanenta numarul vaccinarilor, cel al cazurilor grave de la Terapie Intensiva ATI si cel al deceselor provocate de COVID 19."Chiar…

- Din cauza situatiei sanitare in care se afla tara noastra, dar si judetul Timis, concertul din pestera de la Romanesti ar putea fi anulat si in acest an. Primarul comunei Tomesti, Costel Medelean sustine ca doar o minune ar putea face ca spectacolul din pestera, indragit de multi banateni, sa poata…

- Opoziția organizeaza duminica un protest fața de scumpirile in lanț și fața de inceperea urmaririi penale pe numele procurorului general suspendat. Opoziția PCRM-PSRM a anunțat pentru duminica, 10 octombrie, ora 12:00, un protest in centrul Chișinaului. Protestul este desfașurat in…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 9 octombrie — a 282-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 83 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe:…

- CS Universitatea Craiova s-a impus in derby-ul orgoliilor cu FCU Craiova 1948, scor 2-0. Disputele dintre suporteri au fost singurele care au animat derby-ul. Pe teren, a existat o singura echipa, cea a lui Reghecampf.

- Nici a doua zi de alegeri la PNL desfașurata duminica, vizand celelalte funcții de conducere, nu a fost lipsita de incidente și acuzații. Presedintele CJ Brasov Adrian Vestea, din tabara Orban, care a pierdut functia de prim-vicepresedinte PNL in fata lui Rares Bogdan, afirma ironic ca la Consiliul…