Deși testul de Covid, efectuat vineri, a avut rezultat pozitiv, președintele Joe Biden se simte in continuare ”foarte bine”, a transmis medicul sau personal Kevin O’Connor, potrivit Reuters. ”Presedintele continua sa se simta foarte bine. Tusea aproape ca a incetat. Temperatura sa, pulsul, tensiunea, intensitatea respiratiei si saturatia de oxigen sunt in continuare aproape normale. Plamanii sai raman curati”, noteaza in acest raport medicul lui Biden. Președintele SUA este in continuare in izolare și lucreaza de acasa, a mai precizat medicul sau in raportul despre starea de sanatate a presedintelui…