POZA ZILEI. Lebedele au revenit pe Someș

În ciuda gunoaielor purtate de valuri, firul apei, dar mai ales malurile râului Someșul Mic sunt locul ideal de cuibarit pentru vietațile zburatoare, dar mai ales pentru lebede. Lebedele sunt vazute cel mai des de clujeni pe Lacul Chios din Parcul Mare, de aceea pentru mulți dintre ei este un lucru inedit sa observe o lebada pe Someșul Mic. Ce semnifica lebedele?

Simbolismul lebedei este strâns asociat cu mediul sau natural, cu conexiunea sa cu apa, a carei semnificatie simbolica include fluiditatea, visarea și creativitatea.… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

