Povești din scena rock a Timișoarei anilor ’90: Axar’t, una din primele trupe hardcore din România In mod absolut nesurprinzator, scena rock a anilor ’90 a avut o efervescența aparte atat inainte cat și dupa Revoluția din 1989, iar una din primele formații care a abordat ceea ce s-ar putea numi genul „hardcore“ din Romania s-a nascut in Timișoara și a purtat numele de Axar’t. Inființata in 1993, trupa a activat […] Articolul Povești din scena rock a Timișoarei anilor ’90: Axar’t, una din primele trupe hardcore din Romania a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

