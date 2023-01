Povestea zimbrilor, spusă în imagini ARMENIȘ – In jurul Armenișului traiesc peste 120 de exemplare, lucru benefic naturii și oamenilor. Asta deoarece zimbrii au un mare impact asupra mediului și, de cand au inceput sa fie aduși, numarul turiștilor din zona s-a dublat datorita prezenței lor și amenajarii de spații de cazare! In 2014, World Wildlife Fund in colaborare cu Rewilding Europe aduceau primele exemplare in cadrul unui proiect finanțat de Comisia Europeana. Demersul a fost repetat anual, iar acum zona este habitatul celei mai mari populații de zimbri care traiesc liberi in Romania. Ei au fost selectați din rezervații și centre… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

