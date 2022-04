Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu a declarat, luni, dupa intalnire cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru Economie, ca dincolo de situatia generata si de inflatie si de conflictul din Ucraina, Romania ramane angajata in reformele pe care si le-a asumat.

- Refugiata din Ucraina, care a povestit in urma cu cateva zile ca a primit 200 de lei de la un batran intr-o benzinarie, este cazata la un hotel de lux din Capitala. Femeia avea o cariera infloritoare in Ucraina, inainte sa fie nevoita sa plece din cauza razboiului. Mesajul ucrainencei dintr-un hotel…

- O studenta din Ucraina, care invata la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, trimite medicamente si produse de igiena oamenilor din tara natala. Tanara tine legatura in permanenta cu voluntari din Ismail, care ii transmit lista cu produsele de care au nevoie.

- Yulia Chernitskaya, o femeie plecata din Ucraina din cauza razboiului, alaturi de cei patru copii ai sai, a postat pe contul sau de Facebook o poveste emotionanta care a strans mii de aprecieri. Un batran a oprit-o intr-o benzinarie si i-a oferit 100 de lei. Pentru ca femeia a refuzat... The post Cine…

- Nascuta in Cernauți, fosta Bucovina de Nord, Mila a demarat campania de ajutor prin propriul exemplu, donand alaturi de soțul sau, la fel de celebrul Ashton Kutcher, 3 milioane de dolari. Mila Kunis a declarat ca este atenta la evenimentele din țara in care s-a nascut și și-a indemnat urmaritorii sa-i…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la Chisinau, ca Romania va primi atatia refugiati cati vin. "Nu am de gand sa refuz nicio ucraineanca si niciun ucrainean", a declarat presedintele, precizand ca nu incurajeaza pe nimeni sa-si paraseasca tara, dar cei care se simt amenintati de razboi…

- In urma cu cateva zile, o femeie din Ilva Mare facea un apel disperat la o asociație din Bistrița sa o ajute sa-și aduca in Romania nora și nepoțelul de 3 ani. Cei doi erau prinși intr-o zona intens bombardata. Au reușit sa ajunga in țara noastra prin implicarea deputatului Daniel Suciu. Este a doua…

- Doua tinere insarcinate, refugiate din Ucraina, de 17 si 23 de ani, au avut nevoie de ingriiri medicale la Maternitatea „Buna Vestire“ din Galati dupa ce au acuzat dureri si contractii. 2.045 de refugiati ucraineni au intrat in ultimele in Romania prin punctele de trecere a frontierei din judetul Galati.