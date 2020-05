Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Daniel Zamfir exulta dupa ce Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite.„S-A FACUT DREPTATE!!!!Azi,…

- Fundația ”Ion Gavrila Ogoranu” a publicat fragmente dintr-un jurnal al unui partizan anticomunist și despre cum și-a petrecut acesta Paștele, în 1953, singur și haituit de Securitate. Între anii 1952-1954, Vasile Motrescu a notat zilnic tot ceea ce a facut…

- Dan Savulescu, un roman care traiește in Suedia, a povestit pe Facebook cum a decurs calatoria lui spre casa, cum civilizația s-a terminat in Ungaria, iar logica, la granița cu Romania. Barbatul spune ca medicii aleg masura de izolare “mecanic, dupa o foaie”: “Puteam avea acest virus - veneam din Suedia,…

- Discutiile pe grupurile de Facebook dedicate profesorilor sunt cat se poate de aprinse pe tema salariului. Sunt o serie de intrebari care se repeta in mod deosebit: "- Se vor plati sporurile pentru aceasta perioada? - Norma de hrana se va acorda in mod normal? - Orele suplimentare…

- Rugbistul Maxime Mbanda, 27 de ani, internațional italian, s-a inscris voluntar in corpul ambulanțierilor, noteaza AFP.Acesta lucreaza de patru zile ca șofer pe o ambulanța din Parma (Italia) și mai intai a transporta produse alimentare și medicamente persoanelor in varsta aflate in zona. Apoi a intrat…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anuntat miercuri un moratoriu general privind rambursarea creditelor pentru toate companiile si debitorii privati pâna la finele anului, în ideea de a limita consecintele economice ale raspândirii coronavirusului, transmite Reuters, preluat de Agerpres."Persoanele…

- Ministrul interimar al Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat vineri, pe Facebook ca Termenul limita pentru plata impozitelor pe cladiri, terenuri și mașini se prelungește din 31 martie pana pe 30 iunie. Potrivit acestuia, masura va fi luata prin ordonanța de urgența ce va fi supusa aprobarii in urmatoarea…

- Un consilier municipal in orasul Pavia, Niccolo Fraschini, a postat pe Facebook un mesaj jignitor la adresa romanilor, a francezilor si a napoletanilor in contextul raspandirii noului coronavirus. Politicianul a sters postarea, dupa ce a primit ca reactie un val de critici, mai ales din partea italienilor.