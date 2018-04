Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 18 ani, care a murit in Muntii Fagaras, si-a dorit sa cucereasca Varful Moldoveanu pe timp de iarna in locul petrecerii de majorat. Promisiunea a facut-o anul trecut, in luna decembrie, iar in expeditia in care si-a gasit sfarsitul in urma cu cateva zile era cu tatal sau si cu un prieten.

- Trupurile neinsufletite ale celor trei turisti disparuti in Muntii Fagaras au fost recuperate de catre salvamontisti, doua fiind deja preluate de elicopter, iar cel de-al treilea a fost dus in creasta, urmand sa fie la randul sau preluat de catre elicopter, transmite News.ro . Presedintele Salvamont…

- Echipe formate din salvamontisti si jandarmi montani vor porni in recuperarea celor doi turisti reperati in masivul Fagaras, precum si in cautarea celei de-a treia persoane disparuta in munti, in urma cu o saptamana. Vezi galeria foto + 2 + 2 Echipele formate din noua salvamontisti si patru jandarmi…

- Un barbat a dat informatii false unui politist care, intamplator, a descoperit intr-un mall din oras un portofel plin cu bani. Agentul si-a dat seama de escrocherie si, in final, adevaratul proprietar a fost identificat.

- Dosar penal pentru tinerii care si au abandonat prietenul pe o strada din Pitesti, desi acesta se simtea rau. Tanarul a murit chiar pe trotuarul din fata blocului in care locuia. Procurorii au deschis doua dosare penale. Unul in care ofiterii de la crima organizata verifica daca victima consumase droguri…

- Meteorologii anunta un inceput de saptamana cu temperaturi in scadere, pentru ca de miercuri temperaturile sa creasca usor. Oricum, vremea va fi mai calda decat normal pentru inceputul lui februarie. In schimb, vor fi precipitatii: ploi sau ninsori, in functie de temperaturile zonale, anunta Realitatea…

- Specialistii avertizeaza! Astazi, in Muntii Fagaras, a avut loc o avalansa mare, la altitudini de peste 1750 de metri. Exista posibilitatea ca noi avalanse sa se produca, de aceea este bine ca turistii sa nu se aventureze in zonele restrictionate.