Povestea stelei care apare deasupra Ţării Sfinte şi anunţă naşterea lui Mesia (VIDEO) “Iar daca S-a nascut Iisus in Betleemul Iudeii, in zilele lui Irod regele, iata Magii de la Rasarit au venit in Ierusalim, intreband: Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a nascut? Caci am vazut la Rasarit steaua Lui si am venit sa ne inchinam Lui” (Matei, 2:1)… O stea apare deasupra Tarii Sfinte si anunta nasterea lui Mesia. Este vazuta de catre Magii (sau Inteleptii) de la Rasarit, care sunt calauziti de ea pana cand ajung in Betleem, unde il descopera pe pruncul Iisus. Barbatii calauziti de Steaua de la Betleem sunt mentionati doar in Evanghelia dupa Matei. Apostolul nu precizeaza, insa, nici… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

