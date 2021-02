Stiri pe aceeasi tema

- ​Lai Xiaomin, fostul director al una dintre cele mai mari companii de gestionare a creditelor neperformante din China, a fost executat vineri dimineața, a informat mass-media de stat chineza citata de AFP și Barrons.Lai a fost condamnat la moarte pentru luare de mita la începutul lunii…

- Mai nou, a cerut casarea sentinței pe care a primit-o, anume un an de inchisoare cu suspendare sub supraveghere și 90 de zile de munca neremunerata in folosul comunitații, pentru evasiune fiscala. Solistul de muzica populara, fost preot caterisit de Biserica Ortodoxa Romana pentru corupere de minori,…

- Prima femeie executata in Statele Unite in ultimii 70 de ani, dupa o sentința de condamnare la moarte, este Lisa Montgomery, care a murit la o ora dupa miezul nopții, miercuri, scrie The New York Times.Lisa Montgomery, o ucigașa condamnata care a sugrumat o femeie insarcinata și apoi a scos copilul…

- Un tribunal de apel din SUA a anulat suspendarea execuției singurei femei care a primit sentința capitala pronunțata de o instanța federala. Lisa Montgomery a strangulat o femeie insarcinata, in Missouri, dupa care a taiat-o și i-a luat copilul, in 2004. Daca execuția va fi aplicata, Montgomery va fi…

- „I-am dat foc, ca sa ștergem de pe el amprentele noastre”. Așa suna o explicație a finalului unei nopți ingrozitoare. Dar nu numai finalul, ci intregul episod, lipsit de logica și plin de violența din partea a doi minori, readuce in discuție o tema pentru care Romania nu pare pregatita: de ce sunt tot…

- ​​14 miliarde de lire sterline (15,4 miliarde euro) – aceasta este suma pe care Mastercard ar putea-o plati clienților din Regatul Unit, dupa ce Curtea Suprema a țarii a aprobat începerea unui proces colectiv în care acuzata este compania de carți de credit, informeaza The Associated…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat vineri sa se sesizeze in legatura cu un recurs formulat de autoritatile din Texas care viza anularea infrangerii presedintelui Donald in alegerile prezidentiale, relateaza AFP. Instanta a decis ca Texasul nu are dreptul sa intervina in organizarea alegerilor…