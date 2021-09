Stiri pe aceeasi tema

- Ronnie Brunswijk, vicepreședinte in Surinam, a fost capitanul lui Inter Moengotapoe la 0-6 cu Olimpia, in Liga CONCACAF. Inlocuit dupa 53 de minute chiar de fiul sau. In Surinam, totul e posibil. Și ca vicepreședintele țarii sa debuteze in fotbalul profesionist la 60 de ani și 198 de zile! Cel mai in…

- Cei doi copii prabusiti pe trotuar, de la etajul 10 al unui bloc de pe Bulevardul Republicii (initial s-a spus etajul 8) au fost transportati de urgenta cu ambulantele la spital. Din pacate, accidentul a fost violent si nu s-a mai putut face nimic pentru ei. Au fost declarati decedati. Copii erau gemeni,…

- Clubul de liga a patra, Unirea Tritenii de Jos, organizeaza sambata, incepand cu ora 10:00, o preselecție pentru copii cu varsta cuprinsa intre 5 și 10 ani, baieți și fete. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Marius Sumudica, a declarat, marti seara, ca gruparea ardeleana l-a transferat pe un mijlocasul francez Guessouma Fofana, el precizand ca asteapta si un atacant in perioada urmatoare. Fofana (28 de ani), care a evoluat in trecut la Amiens, Le Mans si ultima…

- Mariam Nabatanzi, mama care a adus 44 de copii pe lume, a avut parte de o copilarie dificila, motiv pentru care lupta ca micuții ei sa nu aiba parte de aceleași greutați. Tot ce-și dorește cea mai fertila femeie din lume este ca ai sai copii sa aiba acces la educație.

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a modificat, duminica, regula U21, cluburile din Liga I fiind obligate in editia 2021-2022 sa introduca in teren doar un singur jucator sub 21 de ani si nu doi ca pana in prezent, a anuntat presedintele Razvan Burleanu intr-o conferinta de presa. In…