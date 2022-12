Povestea lui Pele, cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor Pele, cel mai mare fotbalist din toate timpurile, a murit, azi, la 82 de ani. S-a chinuit cu un cancer care, pana la urma l-a doborat. Puțini știu de unde vine porecla de Pele, dar ca și marele fotbalist brazilian voia, inițial, sa devina pilot. Pele va ramane in istorie ca unul dintre cei mai iubiți sportivi ai planetei și ca singurul jucator din lume care a caștigat de trei ori Campionatul Mondial de Fotbal. Edson Arantes do Nascimiento, alias Pele, s-a nascut pe 23 octombrie 1940 in Tres Coracoes, un orașel din Brazilia aflat la aproximativ 300 de kilometri de Rio de Janeiro. Pe parinții lui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Pele a fost spitalizat din nou la Sao Paulo, iar medicii au spus ca situația acestuia este „ingrijoratoare". Fostul fotbalist a aparut la spital insoțit de soție, in stare de confuzie, cu tumefacție generalizata și insuficiența cardiaca decompensata.

