- Initiativa „Flacara Culturii” va continua anul acesta, de Ziua Culturii Nationale, in mai multe orase din tara, a anuntat joi ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, care a precizat ca diverse actiuni culturale vor avea loc in 29 de localitati. Patruzeci si doua de proiecte si actiuni culturale…

- Primaria Brașov a publicat pe portalul propriu formularul de inscriere in grupurile de lucru care vor lucra la elaborarea strategiei culturale a Brașovului pentru perioada 2021 – 2035. Formularul se adreseaza tuturor celor care doresc sa contribuie la dezvoltarea culturii brașovene, se gasește intr-o…

- Dupa o lunga calatorie, Ioan Timus ramane in Tokyo, unde singurele slujbe disponibile par a fi doar acelea de contabil. Norocul apare insa cand te astepti mai putin, fiindca, intr-un restaurant, un rus se ofera sa-l ajute ca sa se inteleaga cu chelnerita. Rusul, profesor de pian si fost director al…

- Maria Moldovan a povestit pentru monitorulcj.ro cum a ajuns sa cânte pentru Papa Francisc. De asemenea, ea ne-a exlicat ce înseamna Muzicoterapia și cât de importanta este în recuperarea oamenilor care au dizabilitați psihice și fizice.…

- Producatorul si DJ-ul german, Besomorph, colaboreaza cu Behmer si Lunis pentru o melodie ce imbina perfect rock-ul cu muzica electronica – “What I’ve Done”. Fiind cunoscut pentru stilul unic de a combina melodii cu o linie mai intunecata cu beat-uri trap si deep house, Besomorph aduce in noua piesa,…

- Compozitorul, etnomuzicologul, dirijorul de cor și folcloristul Andrei Tamazlicaru, Artist al Poporului, a implinit astazi 80 de ani. S-a nascut pe 13 decembrie 1940 in satul Grasenii Vechi, raionul Ungheni. A absolvit Școala pedagogica din Calarași (1961) și Institutul de Arte „G. Musicescu” din Chișinau…

- Mai mult de o treime dintre romani au citit carti in 2020, iar 88% dintre ei au ascultat muzica pe diferite dispozitive, arata rezultatele studiului „Tendinte ale consumului cultural in pandemie”, potrivit news.ro.Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala (INCFC) a anuntat rezultatele…

- In randul melomanilor care au prins „virusul“ muzicii inainte de Revoluția care a pornit la Timișoara cu 31 de ani in urma, numele lui Zozo Albert este binecunoscut atat datorita prezenței sale in cateva formații cu renume din zona noastra geografica cat și grație aparițiilor sale in proiecte derulate…